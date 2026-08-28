Pelea entre alumnas: advierten que los adolescentes deberán conocer las nuevas consecuencias penales

Durante una jornada sobre el nuevo régimen penal juvenil realizada en el CPEM 51 de Cutral Co, también se abordó la preocupación por los episodios de violencia protagonizados por adolescentes, luego de la pelea entre alumnas registrada recientemente en las inmediaciones de un colegio secundario.

Néstor Zamora, integrante del equipo interdisciplinario de la Defensoría de los Derechos del Niño, explicó que ante este tipo de situaciones el organismo interviene para restablecer derechos y acompañar tanto a víctimas como a adolescentes involucrados, mientras que Fiscalía y las defensorías penales actúan ante la posible comisión de delitos.

Zamora remarcó que estos hechos también requieren una mirada preventiva y un trabajo integral con las familias y las instituciones.

Durante la jornada, los profesionales advirtieron además que la mayoría de los estudiantes no tenía conocimiento de que el nuevo régimen penal juvenil comenzará a regir el 5 de septiembre, por lo que destacaron la importancia de acercar información a las escuelas para generar conciencia sobre las nuevas responsabilidades y sus posibles consecuencias.