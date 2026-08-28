La Peña de Boca prepara una gran jornada para los chicos este domingo

La Peña de Boca de Parque Oeste realizará este domingo 30 una jornada especial por el Día del Niño, con un torneo relámpago de fútbol y actividades recreativas para toda la comunidad.

El encuentro comenzará a las 10 de la mañana en las canchas del Club Sinan, donde participarán alrededor de 20 equipos de Cutral Co, Plaza Huincul y El Chocón, además de fútbol femenino.

Habrá pelotero, la presencia de “Messi”, chocolate, golosinas, regalos y medallas para los chicos. La organización prepara alrededor de 1.000 bolsitas de golosinas y agradeció a vecinos, familias, empresas e instituciones que colaboraron para concretar la jornada.

La invitación es abierta a todos los niños de la comarca, sean o no integrantes de la Peña de Boca.