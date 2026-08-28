Gastón Pauls llega a Cutral Co con su charla “Hablemos” sobre adicciones

El actor y referente en recuperación Gastón Pauls brindará este viernes a las 19 una charla en el Centro Cultural José Héctor Rioseco de Cutral Co, bajo el título “Hablemos”.

Durante una entrevista radial, Pauls compartió su experiencia con las adicciones y remarcó la importancia de hablar sobre el consumo, la salud mental y las apuestas online, especialmente entre los jóvenes.

El objetivo es transmitir un mensaje de esperanza y destacar que pedir ayuda y reconocer el problema son pasos fundamentales para iniciar un camino de recuperación.

La entrada será un alimento no perecedero, que será destinado a Cáritas.