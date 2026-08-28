Adolescentes del CPEM 51 apoyaron el nuevo régimen penal y pidieron más límites desde las familias

Estudiantes del CPEM 51 de Cutral Co dieron su opinión sobre el nuevo régimen de responsabilidad penal juvenil, que comenzará a regir el próximo 5 de septiembre.

Durante una consulta realizada en la escuela, varios adolescentes señalaron estar a favor de que los menores tengan consecuencias legales por sus actos, especialmente ante situaciones de violencia, robos, amenazas y presencia de armas.

Algunos estudiantes reconocieron que no conocían el cambio de la normativa, mientras que otros ya estaban informados. También remarcaron que la educación y los límites dentro de la familia cumplen un papel fundamental en la conducta de los jóvenes.

Los alumnos mencionaron además situaciones frecuentes como peleas acordadas a través de redes sociales, amenazas y el ingreso de elementos cortopunzantes o armas a las escuelas.

Los testimonios permitieron conocer de primera mano qué piensan los propios adolescentes sobre una modificación que cambiará las reglas y responsabilidades penales para los menores.