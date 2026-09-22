Turismo de Plaza Huincul avanza con tareas de mantenimiento y puesta en valor del Paseo Pasto Verde

La Dirección de Turismo de Plaza Huincul llevó adelante durante los últimos días una serie de trabajos de mantenimiento y limpieza en el Paseo Pasto Verde, uno de los principales circuitos turísticos e históricos de la localidad.

La titular del área, Vanesa Gutiérrez, explicó que las tareas se realizaron con la colaboración de la Dirección de Red de Empleo y un grupo de trabajadores municipales, quienes durante tres jornadas realizaron distintas intervenciones en el lugar.

Entre los trabajos se incluyó la restauración del muelle, limpieza general del paseo, retiro de residuos y basura y acondicionamiento de las piedras de los senderos. Gutiérrez señaló que las tareas continuarán durante las próximas semanas, con el objetivo de mejorar las condiciones del circuito para vecinos y visitantes.

“La verdad es que nos rindió bastante y ya cambió notoriamente la vista del paseo”, destacó la funcionaria.

Desde Turismo remarcaron que el Pasto Verde, vinculado a la historia de Carmen Funes, continúa siendo uno de los espacios que se ofrece dentro de los recorridos turísticos de la ciudad.

Una ciudad con historia y propuestas turísticas

Gutiérrez recordó que la Dirección de Turismo funciona todos los días y brinda información no solo sobre Plaza Huincul, sino también sobre Cutral Co, la comarca y distintos destinos de la provincia de Neuquén.

Entre los atractivos locales mencionó los museos Carmen Funes, Salón Histórico y la Casa de la Historia de Veteranos y Petroleros, además del Paseo Pasto Verde, la Torre de YPF, el Pozo N.º 1, el Paseo del Centenario y la Parroquia Santa Teresita.

También destacó el valor histórico de sectores como Barrio Uno y Barrio Central, vinculados a los primeros años del desarrollo petrolero de la localidad.

La funcionaria invitó tanto a turistas como a vecinos a acercarse a la oficina de Turismo para conocer las propuestas y realizar consultas. También señaló que el área recibe sugerencias e ideas de la comunidad para continuar fortaleciendo los circuitos turísticos.

Actualmente, la oficina funciona de 7 a 19 horas, mientras que durante la temporada de verano se prevé extender la atención hasta las 20 horas, incluidos los fines de semana.