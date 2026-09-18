Robaron en el Centro de Salud del barrio Peñi Trapún: se llevaron una notebook y medicamentos

El Centro de Salud del barrio Peñi Trapún fue blanco de un robo durante la madrugada. El ingreso se habría producido por un patio interno compartido con otras instituciones, desde donde el autor logró acceder al edificio y posteriormente escapar por los techos.

Según relató el doctor Carlos Vera, quien se encontraba atendiendo en el lugar, el delincuente se llevó una notebook, elementos administrativos y medicamentos. También habría consumido parte de la medicación y algunos alimentos que se encontraban en el centro de salud.

El hecho fue advertido alrededor de las 6 de la mañana por vecinos que aguardaban para obtener turnos, quienes observaron a una persona en el sector y dieron aviso a la Policía. Se realizó la denuncia correspondiente.

Uno de los principales daños quedó en la reja del patio interno, que fue forzada para ingresar. Desde la institución solicitaron que sea reparada cuanto antes y analizan disponer de un sereno durante el fin de semana para reforzar la seguridad.

El centro de salud comparte el patio con la sede vecinal y otros espacios comunitarios, por lo que se busca reforzar los accesos y evitar nuevos hechos de inseguridad.