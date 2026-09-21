Barrio Libertador San Martín: la comisión vecinal refuerza la ayuda solidaria y reclama mayor control sobre la basura

La Comisión Vecinal del barrio Libertador San Martín continúa fortaleciendo su trabajo solidario para acompañar a familias que atraviesan dificultades económicas. Su presidenta, Zulma Flores, destacó la colaboración de panaderías y vecinos que permiten reunir alimentos para luego preparar y distribuir comidas entre quienes más lo necesitan.

Flores explicó que actualmente asisten a 58 familias, superando los registros de años anteriores. Entre los casos relevados, mencionó una familia con ocho niños y otras tres familias que comparten una misma vivienda.

Además, la comisión busca avanzar con la personería jurídica del grupo solidario “Buscando tu mirada”, creado en 2017 y que mantiene actividades comunitarias desde entonces.

La referente también anunció la organización de un ropero comunitario, con ropa en buen estado para que los vecinos puedan acercarse y retirar lo que necesiten. Para continuar con la elaboración de comidas, solicitaron colaboración con alimentos como fideos, puré de tomate, caldos y otros productos.

Reclamo por la inseguridad y los residuos

Durante la entrevista, Flores también planteó preocupaciones vinculadas a la seguridad en el sector. Señaló que mantiene contacto con el destacamento policial, aunque reclamó mayor presencia en espacios donde, según indicó, se reúnen jóvenes para consumir alcohol, dejando residuos y generando molestias para la escuela y el centro de salud.

Otro de los reclamos estuvo dirigido al funcionamiento y utilización de las cámaras de seguridad. La presidenta cuestionó que, pese a la presencia de domos en distintos sectores, continúen arrojándose residuos voluminosos en puntos del barrio.

“Vienen camionetas cargadas con basura. Tiran cocinas, escaleras, colchones, calefactores, puertas”, señaló.

Flores pidió que se controle a quienes utilizan estos sectores como basurero y que, en caso de ser posible, se apliquen sanciones mediante las imágenes de las cámaras.

Desde la comisión vecinal remarcaron que continuarán trabajando en asistencia alimentaria y acciones comunitarias, y adelantaron que próximamente habrá novedades sobre nuevos proyectos para el barrio.