La CTA Autónoma advierte por posibles recortes y reclama proteger los derechos de jubilados y personas con discapacidad

La CTA Autónoma de Cutral Co y Plaza Huincul manifestó su preocupación ante posibles modificaciones al presupuesto nacional 2027 que podrían afectar a personas con discapacidad, jubilados y trabajadores.

Daniel Herrera, secretario general, y Néstor Zil, secretario del Interior, señalaron que buscarán reunirse con autoridades locales y provinciales para solicitar que se rechacen medidas que perjudiquen a los sectores más vulnerables.

También cuestionaron las dificultades en la atención de PAMI, la falta de medicamentos y la demora en los turnos médicos, situación que, según indicaron, genera una mayor demanda en los hospitales públicos.

Además, expresaron su preocupación por la continuidad de los beneficios de la zona fría, fundamentales para las familias neuquinas debido a los elevados costos del gas y la energía.

Desde la central adelantaron que analizarán la presentación de notas a legisladores y autoridades, así como la posibilidad de realizar una movilización y otras medidas de protesta.