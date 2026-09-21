Campaña solidaria para ayudar a Rodrigo Soto a cumplir su sueño futbolístico

Familiares y vecinos de Cutral Co y Plaza Huincul impulsan una colecta para acompañar a Rodrigo Soto, un adolescente de la comarca que desde hace dos años se encuentra en Buenos Aires desarrollando su carrera futbolística.

Rodrigo, que comenzó en clubes locales y fue impulsado por la escuela Aprender Jugando, actualmente juega en Ferro y atraviesa sus últimas pruebas para intentar llegar a una categoría de AFA en diciembre.

Además de continuar con su formación deportiva, Rodrigo cursa quinto año de la secundaria y mantiene buenas calificaciones. Su familia explicó que la colecta busca ayudarlo a sostener tanto sus estudios como su estadía en Buenos Aires durante esta etapa decisiva.

Su padre, Eduardo Soto, agradeció el acompañamiento de la comunidad y remarcó que “todo grano de arena sirve” para que Rodrigo pueda continuar con sus estudios y perseguir su sueño de convertirse en futbolista.