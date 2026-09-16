Tremn Tahuen: convenio con Piedra del Águila y artistas confirmados

La Municipalidad de Cutral Co y la Municipalidad de Piedra del Águila firmaron un convenio para realizar el Preselectivo de la 39° Fiesta Nacional Tremn Tahuen.

La instancia se llevará a cabo el 26 de septiembre, desde las 17 horas, en el Museo Arqueológico de Piedra del Águila, donde artistas locales buscarán un lugar en la tradicional celebración.

Además, se confirmaron los artistas nacionales que participarán de la Fiesta Nacional: Facundo Toro y Magui Cullen se presentarán el 13 de noviembre, Los Campedrinos el 14 y Sergio Galleguillo el 15.

Desde ambas localidades destacaron la importancia de fortalecer los vínculos culturales y generar oportunidades para que los artistas regionales puedan compartir escenario con figuras de reconocimiento nacional.