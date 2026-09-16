La Bodega del Viento avanza con la poda en Filli Dei Sur

La Bodega del Viento continúa con la tercera y última etapa de poda en sus viñedos de Filli Dei Sur y el sector de Ruta 22. Según informaron desde el equipo técnico, las tareas finalizarán antes del 21 de septiembre.

El trabajo cuenta con mano de obra local capacitada, con el acompañamiento del municipio. En Filli Dei Sur, además, se realizan tareas de recuperación de plantas afectadas por las heladas del año pasado.

El proyecto cuenta con distintas variedades de uva, entre ellas Malbec, Cabernet Franc, Sauvignon Blanc, Chardonnay, Shiraz y Pinot Noir.

Desde la bodega destacaron que el trabajo en los viñedos se desarrolla durante todo el año, con tareas de riego, control de malezas y hormigas, mantenimiento y cuidado de las plantas.

Además, la Bodega del Viento mantiene visitas guiadas gratuitas para vecinos y turistas: de lunes a viernes de 9 a 16, y sábados, domingos y feriados de 11 a 15 horas.