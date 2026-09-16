16 septiembre, 2026 20:24
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Avanza la obra de semaforización en una esquina clave de Plaza Huincul

El municipio comenzó los trabajos para instalar semáforos en la intersección de las avenidas Benito Pérez, Manuel Moreno y otras arterias de la zona, un sector de alto tránsito y con antecedentes de accidentes.

La obra contempla la instalación de un sistema de semáforos de cuatro tiempos, además de nuevas sendas peatonales y cartelería para ordenar la circulación.

Daniela Escobar, directora de Planificación, Señalética, Logística y Mantenimiento, explicó que actualmente se trabaja en la construcción de las bases donde se instalarán las columnas. Esta primera etapa demandará aproximadamente 15 a 20 días de secado, dependiendo de las condiciones climáticas.

Luego se colocarán las columnas y pescantes, se realizará el cableado aéreo y finalmente se programarán y probarán los tiempos de cada semáforo.

Desde el área destacaron que la intervención busca ordenar el tránsito y mejorar la seguridad vial en una de las esquinas más complejas de la ciudad.

Además, el municipio continúa con trabajos de señalización y cartelería urbana en distintos sectores, incluyendo la rotonda de Ruta 17 y Azucena Maizani.

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