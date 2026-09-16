Fuerza Neuquina y Federal inauguró una nueva sede en Neuquén capital

Fuerza Neuquina y Federal inauguró la “Casa de las Agrupaciones Neuquinas” en la ciudad de Neuquén. La nueva sede, ubicada en Pampa 350, funcionará como espacio de encuentro y organización para militantes, trabajadores, vecinos y agrupaciones.

La apertura fue encabezada por Marcelo Rucci y la diputada provincial Daniela Rucci, en el marco del crecimiento territorial que el partido viene desarrollando en distintos puntos de la provincia.

Desde el espacio informaron que 1.150 vecinos de Plaza Huincul y Cutral Co se afiliaron recientemente, sumándose a más de 900 incorporaciones anteriores en el corredor petrolero.

Durante el acto, Marcelo Rucci destacó la participación de la militancia y planteó la necesidad de construir representación política para los trabajadores. Daniela Rucci, en tanto, convocó a ampliar la participación de las mujeres dentro del espacio.

La inauguración contó además con la presencia de dirigentes sindicales, legisladores, concejales, referentes territoriales y militantes.