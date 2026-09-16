COPRETI realizó una jornada en Plaza Huincul por la protección de niños y adolescentes

La Comisión Provincial para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil (COPRETI) llevó adelante una nueva jornada de trabajo en Plaza Huincul.

El encuentro se desarrolló en la Sala de Arte de la Dirección de Cultura y reunió a delegados regionales y referentes de distintos organismos que trabajan en la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, en articulación con la Ley 2302.

Durante la jornada se abordaron estrategias para prevenir y erradicar el trabajo infantil y garantizar derechos en el trabajo adolescente.

El intendente Claudio Larraza participó del encuentro y destacó la importancia del trabajo conjunto entre las instituciones para generar entornos que protejan a niñas, niños y adolescentes.