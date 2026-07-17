Tras el disparo en el CPEM 6, la polémica por los detectores de metales sigue abierta

La supervisora de Nivel Medio, Laura Paneblanco, brindó detalles sobre las acciones que se están implementando durante el receso invernal en el CPEM N° 6, luego del hecho en el que un estudiante de 13 años resultó herido por un disparo accidental dentro de la institución.

Entre las medidas ya concretadas, confirmó que la escuela cuenta desde el 8 de julio con un guardia de seguridad. Además, se encuentran en marcha los expedientes para construir un hall frío en el ingreso, instalar nuevas luminarias y finalizar el playón deportivo, obras consideradas prioritarias por la comunidad educativa.

Respecto al alumno herido, Paneblanco informó que fue intervenido quirúrgicamente, ya recibió el alta y continúa con un tratamiento de rehabilitación. También confirmó que la Fiscalía interviene en la investigación y que se mantiene el acompañamiento a la familia.

En cuanto al regreso a clases, explicó que se trabaja en un plan de revinculación y contención para estudiantes y docentes, con talleres y espacios de acompañamiento que serán definidos junto a las familias.

Sobre la posibilidad de instalar un detector de metales, indicó que el Ministerio de Educación elabora un informe técnico con los beneficios y las dificultades de esa medida. La decisión se tomará luego de debatirla con padres, docentes y estudiantes, ya que aún no existe una postura definitiva.

Las mesas de examen están previstas para los días 27, 28 y 29 de julio, mientras que antes del retorno a clases se realizará una nueva reunión con representantes de las familias para evaluar si las medidas implementadas son suficientes y definir los próximos pasos.