“No terminen el partido en la guardia”: el consejo de un cardiólogo antes de la final de Argentina

A pocos días de la final que disputará la Selección Argentina, el cardiólogo Luis Sánchez, de Cutral Co, brindó una serie de recomendaciones para disfrutar el partido sin poner en riesgo la salud, especialmente en personas con antecedentes cardiovasculares.

El especialista explicó que la tensión y la emoción elevan la presión arterial y la frecuencia cardíaca, por lo que quienes padecen hipertensión, enfermedades coronarias o arritmias deben extremar los cuidados. Entre los principales consejos destacó tomar la medicación habitual, evitar las comidas abundantes, no automedicarse y tratar de controlar el estrés antes y durante el encuentro.

Sánchez también recomendó realizar una caminata previa al partido, comer con anticipación y reconocer síntomas de alarma como dolor en el pecho, falta de aire, palpitaciones persistentes, mareos o desmayos, casos en los que se debe acudir de inmediato a una guardia médica.

El cardiólogo señaló que durante eventos deportivos de alta carga emocional suelen aumentar las consultas por hipertensión y palpitaciones, y recordó que diversos estudios internacionales vinculan este tipo de competencias con un incremento de eventos cardíacos.

“Hay que disfrutar el partido con pasión, pero sin descuidar la salud”, concluyó el profesional.