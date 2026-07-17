Brutal agresión en Plaza Huincul: una mujer denunció que fue golpeada tres veces por un hombre tras levantar una camiseta de Argentina

Una joven de 31 años denunció haber sido víctima de una violenta agresión en plena avenida San Martín de Plaza Huincul, luego de finalizar los festejos por el triunfo de la Selección Argentina. El hecho quedó registrado en un video que se viralizó en redes sociales.

Según relató la damnificada, circulaba junto a su pareja cuando detuvo la marcha para recoger una camiseta de Argentina que estaba tirada sobre la calzada. En ese momento, un hombre descendió de un Chevrolet blanco, abrió la puerta de su camioneta y le exigió que le devolviera la prenda. La situación escaló rápidamente cuando el sujeto ingresó parcialmente al vehículo y, según la denuncia, le propinó tres golpes de puño en el rostro, rompiéndole los lentes y provocándole lesiones.

La mujer aseguró que un motociclista y otros automovilistas intervinieron para detener la agresión, mientras que dos mujeres que acompañaban al atacante también protagonizaron momentos de tensión. Tras el episodio, realizó la denuncia en la Comisaría Sexta, fue atendida en el hospital y examinada por el médico policial.

Además, informó que inició gestiones con la Secretaría de la Mujer y con un abogado particular para impulsar la causa. La denunciante sostuvo que su objetivo es que el caso no quede impune y que sirva para visibilizar la violencia que sufren muchas mujeres.

La víctima manifestó que logró identificar al presunto agresor a partir de la patente del vehículo registrada en el video y que esa información ya fue aportada a la investigación judicial. Mientras tanto, la causa continúa en manos de la Justicia.