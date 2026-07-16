Celeste Alvarenga fue convocada nuevamente para una misión humanitaria en Venezuela y solicita ayuda para viajar

La rescatista Celeste Alvarenga, integrante de una ONG de búsqueda y rescate, fue convocada para participar de una segunda misión humanitaria en Venezuela tras haber integrado el primer contingente que trabajó durante siete días en las tareas de asistencia y recuperación de víctimas.

Alvarenga explicó que, por protocolo, el personal regresa a Argentina luego de una semana de trabajo para recuperarse física y psicológicamente antes de una nueva convocatoria.

“Ahora volvemos a Ezeiza y el lunes sale el vuelo hacia Venezuela. El trabajo será el mismo que realizamos en la primera misión”, señaló.

La brigadista indicó que el vuelo internacional está cubierto por la organización, pero necesita reunir fondos para viajar desde Neuquén hasta Ezeiza, ya que debe estar en Buenos Aires este domingo.

“Apelamos a la solidaridad de vecinos, comercios o empresas que puedan ayudarnos con el pasaje o con una colaboración económica”, expresó.

Quienes deseen colaborar pueden hacerlo mediante el alias Protector.Seguridad, a nombre de Celeste Alvarenga, o comunicarse al 299-4558035 para brindar asistencia.

La rescatista destacó que, aunque las posibilidades de encontrar sobrevivientes disminuyen con el paso de los días, las tareas continúan para dar respuestas a las familias que esperan recuperar a sus seres queridos.