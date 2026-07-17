Salud apuesta a descomprimir las guardias con más atención en centros de salud

El ministro de Salud de Neuquén, Martín Regueiro, aseguró que el crecimiento poblacional de la Comarca Petrolera y la actividad en Vaca Muerta obligan a seguir ampliando la capacidad del sistema sanitario. En ese marco, confirmó que el Hospital de Complejidad continuará incorporando nuevos servicios y reforzando su infraestructura.

Entre los principales proyectos mencionó la próxima inauguración del Banco de Leche Humana, la incorporación de las áreas de Oncología y Hemoterapia, además de obras de mantenimiento y mejoras en la Unidad de Terapia Intensiva.

Regueiro también destacó el fortalecimiento de los centros de salud con la modalidad de “nodos”, que amplían la atención de 8 a 20 horas y ofrecen medicina general, pediatría, enfermería y vacunación. Según explicó, esta estrategia permitió aumentar significativamente las consultas en atención primaria y descomprimir las guardias, donde el 80% de los pacientes presenta patologías de baja complejidad.

El ministro señaló que el nodo de Cutral Co-Plaza Huincul fue uno de los que mejor respuesta obtuvo por parte de la comunidad y remarcó que el desafío sigue siendo incorporar más profesionales, ya que el Hospital de Complejidad continúa siendo un centro de referencia para toda la región.

Finalmente, adelantó que el Banco de Leche se encuentra en la etapa final de equipamiento y que su inauguración se concretará en las próximas semanas, mientras continúan las obras y mejoras en distintos centros de salud con el acompañamiento de los municipios de Cutral Co y Plaza Huincul.