Transportistas de la comarca alertan por una profunda crisis: aseguran que hasta el 80% de las empresas está sin actividad

La Cámara de Transportistas de Pasajeros de Cutral Co y Plaza Huincul advirtió que el sector atraviesa una de las peores crisis de los últimos años debido a la pérdida de contratos frente al avance de empresas provenientes de otras provincias.

Su presidente, Julio Almendra, aseguró que entre el 70% y el 80% de las empresas locales no tienen trabajo, con alrededor de 350 vehículos fuera de servicio. Según explicó, la situación obligó a muchas firmas a despedir personal y vender unidades para afrontar gastos e impuestos.

Almendra sostuvo que la competencia con empresas foráneas resulta desigual por sus mayores dimensiones y menores costos operativos. Además, reclamó que las operadoras petroleras, especialmente en el desarrollo de Vaca Muerta y los futuros proyectos de GNL, prioricen la contratación de empresas neuquinas en cumplimiento de la legislación de Compre Neuquino.

El dirigente indicó que los intendentes de Cutral Co y Plaza Huincul acompañan los reclamos del sector, aunque remarcó que la solución depende principalmente de las empresas productoras. También planteó la necesidad de alivio impositivo para mejorar la competitividad de las pymes locales.

Finalmente, advirtió que la crisis del transporte impacta de manera directa en la economía regional, ya que las empresas locales generan empleo y realizan sus compras en comercios de la comarca, por lo que la caída de la actividad repercute en toda la comunidad.