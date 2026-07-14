Larraza pidió cautela con las expectativas por el GNL y defendió a las empresas locales

El intendente de Plaza Huincul, Claudio Larraza, afirmó que el desarrollo del proyecto de Gas Natural Licuado (GNL) representa una gran oportunidad para la Comarca Petrolera, aunque advirtió que sus beneficios no serán inmediatos y pidió administrar con responsabilidad las expectativas sobre la generación de empleo.

Durante una entrevista, el jefe comunal reconoció la difícil situación que atraviesan varias empresas locales por la pérdida de contratos y los extensos plazos de pago de las operadoras. En ese sentido, aseguró que el municipio trabaja junto a la Provincia para acompañar a las firmas de la región y gestionar que puedan participar en futuras licitaciones.

Larraza sostuvo que el objetivo es que las empresas locales y la mano de obra de Plaza Huincul tengan prioridad en los proyectos vinculados al GNL, promoviendo además la radicación de compañías y oficinas en la comarca para generar mayor derrame económico.

El intendente también cuestionó la llegada de empresas de otras provincias que compiten con las firmas locales y señaló que el municipio exige el cumplimiento de las ordenanzas vigentes para proteger el empleo y el desarrollo económico de la ciudad.