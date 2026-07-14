Vecinos del barrio Unión reclaman la extensión de la red de gas: “Hace dos años que esperamos”

Familias del sector sur del barrio Unión, en Cutral Co, manifestaron su preocupación por la falta de conexión a la red de gas natural y aseguraron que, pese a contar con viviendas construidas y la obra interna finalizada, aún no tienen respuestas sobre la llegada del servicio.

Una de las vecinas explicó que recibió su terreno en septiembre de 2025 y que, debido a los reiterados robos en la zona, lo primero que hizo fue cerrar el lote. Sin embargo, señaló que igualmente sufrió hechos de inseguridad. En cuanto al gas, indicó que la red pasa a unas dos cuadras, pero todavía no fue extendida hasta su sector.

Otra residente comentó que vive en el barrio desde hace dos años y que el proyecto de ampliación de la red, que les habían informado comenzaría en mayo, permanece paralizado. Mientras tanto, las familias deben calefaccionarse únicamente con electricidad, lo que representa un importante costo económico.

Los vecinos afirmaron que realizaron reclamos formales desde comienzos de año y mantuvieron reuniones con la presidenta barrial, Natalia Estrada, aunque hasta el momento no obtuvieron respuestas concretas. Además del gas, reclamaron mayor mantenimiento de los espacios públicos, desmalezamiento y mejoras en la seguridad del sector.