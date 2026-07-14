Vecinos del barrio Unión reclaman mayor seguridad ante reiterados robos en viviendas en construcción

Vecinos del sector sur del barrio Unión, en Cutral Co, denunciaron una creciente ola de robos que afecta principalmente a viviendas en construcción y reclamaron mayor presencia policial.

Los damnificados aseguraron que delincuentes sustraen materiales como cerámicos, puertas, placas de Durlock, rejas, tapas de cloacas, herramientas y cables, además de provocar importantes daños en las propiedades. En algunos casos, las familias decidieron postergar la mudanza por temor a nuevos hechos de inseguridad.

Según relataron, los patrullajes son escasos y, cuando realizan llamados al 101, muchas veces la respuesta policial tarda o no llega. Una de las vecinas indicó que, tras un reciente robo, efectivos le informaron que solo cuentan con un patrullero para cubrir varios barrios.

Además de la inseguridad, los habitantes señalaron la falta de iluminación, la presencia de terrenos con malezas y la escasa ocupación del sector, factores que consideran favorecen el accionar de los delincuentes. También manifestaron que organizaron un grupo de WhatsApp entre vecinos para alertarse ante movimientos sospechosos, aunque sostienen que la situación continúa siendo preocupante.