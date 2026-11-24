Norberto López, referente del grupo de desocupados que mantiene interrumpido el tránsito en las rutas 22 y 17, aseguró que el intendente de Plaza Huincul, Claudio Larraza, les habría advertido que, si no liberan voluntariamente las vías de circulación, serán reprimidos.

En declaraciones a nuestro medio, los manifestantes también advirtieron que cuentan con bidones de combustible y que responderán ante un eventual operativo de desalojo. Incluso manifestaron que algunos integrantes estarían armados.

Mientras crece la tensión en el lugar, se aguarda para los próximos minutos una reunión con el intendente Claudio Larraza para intentar encontrar una salida al conflicto.

📍 La situación continúa en desarrollo. Seguí la transmisión en vivo aquí