Familiares y allegados de Emanuel Amadores, el joven de 25 años que fue encontrado sin vida y desnudo en una zona rural cercana a Ruta 17, al sur de Plaza Huincul, se manifestaron frente a Fiscalía para exigir respuestas y evitar que la investigación sea archivada.

Yohana, prima de Emanuel, y Enzo, su hermano, expresaron su disconformidad con la explicación que recibieron tras la autopsia, que habría determinado una muerte natural por deshidratación. La familia cuestiona las circunstancias en las que fue encontrado el cuerpo, sin ropa, documentación ni teléfono, y considera que todavía hay numerosos interrogantes sin resolver.

“Queremos la verdad porque nos dejaron un dolor grande”, señalaron durante la protesta, en la que también reclamaron que se profundice la investigación.

Los familiares confirmaron que cuentan con el patrocinio de los abogados Milton Díaz y Martín Palumbo, con el objetivo de evitar el cierre de la causa y lograr que se realicen nuevas medidas investigativas.

La manifestación se desarrolló de manera pacífica, con carteles y mensajes que pedían justicia por Emanuel. “Archivar es impunidad” y “Él no se mató, lo mataron” fueron algunas de las consignas que acompañaron el reclamo.