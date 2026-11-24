El espacio político encabezado por Marcelo Rucci y la diputada provincial Daniela Rucci realizó su presentación oficial en Neuquén capital, con la presencia del gobernador Rolando Figueroa, el intendente Mariano Gaido y dirigentes políticos y sindicales de toda la provincia.

Más de 20 mil personas participaron este martes del lanzamiento de Fuerza Neuquina y Federal, realizado en el estadio Ruca Che de Neuquén capital. El encuentro fue encabezado por Marcelo Rucci, secretario general del Sindicato de Petroleros Privados, y la diputada provincial Daniela Rucci.

La convocatoria contó con la presencia del gobernador Rolando Figueroa, el intendente capitalino Mariano Gaido, la senadora Julieta Corroza, intendentes, legisladores, concejales y representantes de distintos sectores sindicales, entre ellos UOCRA, Camioneros y Petroleros Jerárquicos.

Durante su discurso, Marcelo Rucci destacó el protagonismo de los trabajadores en el desarrollo energético de Neuquén y reivindicó la defensa de los recursos provinciales. “Lo que es de los neuquinos tiene que ser para los neuquinos, y lo vamos a defender poniendo el pecho”, expresó.

Además, ratificó el acompañamiento al proyecto provincial encabezado por Figueroa, aunque remarcó la identidad política propia del espacio y la intención de contar con representantes propios.

Por su parte, Daniela Rucci sostuvo que la fuerza política nació por iniciativa de trabajadores que buscaban tener protagonismo en las decisiones. “Neuquén es mucho más que sus recursos, que una roca o una formación. Neuquén es su gente, es la clase trabajadora a la que queremos representar”, afirmó.

La legisladora también destacó la participación de las mujeres y convocó a fortalecer la organización territorial de cara a las elecciones del 14 de febrero de 2027.

El lanzamiento se produjo luego de un año de expansión del partido, con afiliaciones, apertura de bases en distintas localidades y actividades destinadas a incorporar a mujeres y jóvenes. Entre ellas se destacó el primer Foro de Mujeres realizado en Rincón de los Sauces, que reunió a más de 350 participantes.

Bajo el lema “La fuerza del trabajo”, Fuerza Neuquina y Federal busca consolidar su representación política y sindical en la provincia, con el objetivo de llegar fortalecido al próximo escenario electoral.