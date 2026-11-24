La presencia de efectivos de Gendarmería Nacional en la Ruta Nacional 22 marcó un momento de tensión durante la jornada de protesta que mantienen integrantes de la agrupación «Buenas Raíces», quienes reclaman una bolsa de trabajo y respuestas concretas ante la falta de oportunidades laborales en la comarca petrolera.

Los efectivos llegaron al sector del corte, a la altura del ingreso a la refinería, mientras se desarrollaban conversaciones entre los manifestantes y representantes del Gobierno provincial. La presencia de Gendarmería generó preocupación entre quienes participaban de la medida, ante la posibilidad de que se aplicara un procedimiento para liberar la circulación.

Durante una entrevista con Radio Fuego, Rubén García, representante del Gobierno provincial, sostuvo que la intención era resolver el conflicto mediante el diálogo y garantizar la libre circulación. También señaló que el reclamo laboral era legítimo, pero consideró necesario levantar los cortes para continuar las negociaciones.

Por su parte, Norberto López, vocero de la agrupación, manifestó que los trabajadores no estaban dispuestos a liberar las rutas sin una respuesta concreta. Aseguró que llevan entre siete y ocho meses realizando gestiones y que ya habían presentado una propuesta para conformar una bolsa de trabajo.

En el lugar también se desarrolló un intercambio entre los referentes provinciales y los manifestantes. Los funcionarios propusieron organizar una nueva mesa de trabajo para el día siguiente, con participación de autoridades de Neuquén, y se comprometieron a firmar ese compromiso.

Sin embargo, los trabajadores insistieron en que necesitaban garantías concretas y no solamente una nueva reunión. «Nosotros podemos levantar todo el corte hoy, pero mañana vamos a volver de vuelta a cortar», advirtió López al plantear la falta de respuestas.

El conflicto se extendía a distintos puntos de las rutas 22 y 17 y caminos alternativos, con importantes filas de vehículos y complicaciones para circular entre la comarca y Neuquén.

La llegada de Gendarmería Nacional sumó un nuevo elemento de tensión a una protesta que, hasta ese momento, continuaba sin una resolución y con posiciones firmes de ambas partes.