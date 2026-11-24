Una joven comerciante de Cutral Co recibió tres disparos durante un violento episodio ocurrido en la madrugada del jueves 19 de noviembre, cuando realizaba una entrega de bebidas en inmediaciones del barrio Colonia 2 de Abril, cerca de las canchas de Rivadavia. Su familia pide justicia y reclama respuestas de las autoridades.

El caso fue relatado por Karen Lúcido, hermana de la víctima, Martina Lúcido, quien explicó que la joven había recibido un pedido de dos combos de bebidas y se dirigió al lugar junto a una amiga, a bordo de su Volkswagen Gol gris.

Al llegar, las citaron en una calle oscura y de tierra. Mientras preparaban la mercadería para entregarla, observaron que una persona encapuchada se acercaba por detrás. Ante la sospecha de un robo, Martina intentó escapar con el vehículo, momento en que recibió tres disparos.

Dos proyectiles impactaron en su cuerpo, uno en el cuello y otro a la altura del omóplato izquierdo, mientras que el tercero quedó alojado en la guantera del automóvil.

La joven fue trasladada posteriormente a Neuquén para recibir atención médica. Actualmente se encuentra en recuperación, con reposo absoluto y tratamientos por las lesiones musculares.

Su hermana aseguró que pudieron identificar al presunto autor, quien sería menor de edad y estaría cumpliendo prisión domiciliaria con tobillera electrónica. Según denunció la familia, el dispositivo habría registrado que no se encontraba en su domicilio al momento del ataque. También señalaron que habría antecedentes de otros hechos violentos, aunque estos datos no fueron confirmados oficialmente.

La familia realizó la denuncia policial y reclama que la investigación avance para evitar que el episodio quede impune. Además, manifestó temor por posibles represalias.

«No queremos que quede impune, queremos respuestas rápidas porque también tememos por la integridad de nuestra familia», expresó Karen.

Finalmente, pidió que el caso se haga visible y que se garantice la seguridad de quienes salen a trabajar. «Tiene más resguardo él, que es un delincuente, que nosotros, que somos ciudadanos que queremos salir a trabajar en paz», sostuvo.