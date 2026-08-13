Taller Esperanza: inclusión, capacitación y autonomía para personas con discapacidad

El Taller Esperanza continúa fortaleciendo su trabajo de formación e inclusión para jóvenes y adultos con discapacidad en Cutral Có. Actualmente cuenta con 50 operarios, de los cuales 45 se encuentran activos, y desarrolla actividades en los talleres de polietileno, panadería y aparado textil.

Su directora, Sandra Allende, destacó que el principal objetivo es brindar herramientas y conocimientos que permitan a los operarios desarrollar habilidades sociales y prácticas, adquirir un oficio y avanzar hacia una mayor autonomía e independencia.

Uno de los sectores de mayor producción es el de polietileno, que abastece al municipio y alcanza una elaboración de más de 2.000 bolsas por día, en diferentes medidas. Para sostener esta actividad, el Taller Esperanza cuenta con el acompañamiento permanente del Municipio de Cutral Có.

Durante la entrevista, Allende también hizo hincapié en la necesidad de profundizar la concientización sobre discapacidad y accesibilidad en comercios, instituciones públicas y privadas, espacios deportivos, culturales y educativos.

“Tenemos que ser accesibles y brindar igualdad de oportunidades y derechos”, remarcó. En ese sentido, pidió especialmente a los comerciantes contar con rampas, puertas accesibles y cartelería adecuada.

La directora también señaló que la primera barrera que enfrenta una persona con discapacidad muchas veces es la actitud de la sociedad, por lo que consideró fundamental trabajar en empatía, inclusión y respeto.

Desde el Taller Esperanza remarcaron además la importancia de la educación inclusiva, la accesibilidad y el trabajo articulado entre organismos públicos, instituciones y la comunidad para garantizar una vida independiente, plena y con igualdad de derechos.

Allende agradeció el acompañamiento del Ejecutivo municipal y destacó que el objetivo es continuar generando espacios donde las personas con discapacidad puedan capacitarse, desarrollarse y participar activamente de la sociedad.