Demoran a un hombre tras ser detectado por las cámaras en Plaza Huincul

Un hombre de unos 35 años fue demorado durante la madrugada de este jueves en Plaza Huincul, luego de ser detectado por el sistema de monitoreo municipal cuando habría ingresado al patio de Desarrollo Social.

El episodio ocurrió alrededor de las 2:50, cuando la Policía recibió un aviso sobre la presencia de una persona sospechosa que circulaba por avenida San Martín. Personal del Comando Radioeléctrico, que se encontraba patrullando la zona, se dirigió al sector.

Poco después, desde la sala de monitoreo de la Municipalidad solicitaron presencia policial en Desarrollo Social, ubicado en avenida San Martín y Lacar, tras observar mediante las cámaras a un hombre con un buzo marrón que habría ingresado al patio del edificio.

Los operadores continuaron siguiendo sus movimientos a través de otro domo y observaron cuando el sujeto saltó una pared sobre avenida San Martín y emprendió la fuga. El hombre fue rápidamente alcanzado por personal policial, que procedió a su demora y lo puso a disposición de la Justicia.

En el procedimiento intervinieron efectivos del Comando Radioeléctrico y de la Comisaría Sexta de Plaza Huincul.

El hecho se suma a otro episodio registrado poco antes, cuando la Policía detectó daños en el candado y las rejas de la Panadería Fénix, ubicada sobre avenida San Martín al 900. En ese caso, el propietario confirmó que no había faltantes y se iniciaron actuaciones por daño con intervención de la Fiscalía de Cutral Co.