Neuquén lanzó la Oficina Virtual del Registro Civil para agilizar trámites

El Gobierno de Neuquén puso en marcha la Oficina Virtual del Registro Civil, una nueva herramienta que permite realizar trámites registrales de manera online, sin necesidad de descargar aplicaciones.

El servicio está disponible en registrocivil.neuquen.gob.ar, ingresando al botón “Oficina Virtual”. Para utilizarlo, los ciudadanos deben crear un usuario y contraseña y completar sus datos personales.

A través de la plataforma se pueden solicitar actas de nacimiento, matrimonio y defunción, que serán enviadas en un plazo máximo de 72 horas. También permite gestionar el Maletín Portátil para la actualización o tramitación de DNI y pasaporte.

Además, ya se encuentra disponible la Libreta de Familia Digital, que tiene la misma validez que la tradicional en papel y está habilitada para matrimonios celebrados durante 2026. El documento cuenta con firma digital para garantizar su autenticidad e integridad.

Desde el Gobierno provincial destacaron que la digitalización busca reducir traslados y tiempos de espera, facilitar el acceso a la documentación y avanzar hacia un Estado más ágil, seguro y cercano a la ciudadanía.

El ministro de Gobierno, Mujeres y Derechos Humanos, Jorge Tobares, señaló que la nueva herramienta permite mejorar la respuesta a las familias neuquinas y facilitar la realización de trámites de vital importancia.

De manera progresiva se incorporarán nuevos servicios, entre ellos la actualización de la Libreta de Familia Digital y la posibilidad de solicitar turnos para matrimonios.