¿Quién protege a los estudiantes? Viralizan un video de presunto bullying en una escuela de Jesús María

Un video difundido en redes sociales generó indignación y preocupación en Jesús María, Córdoba, al mostrar una situación ocurrida aparentemente dentro de un establecimiento educativo.

En las imágenes se observa a un estudiante sentado realizando sus tareas mientras una compañera se acerca reiteradamente, empuja su mesa y lo molesta. El joven le pide que deje de hacerlo, pero la situación continúa hasta que finalmente reacciona.

La publicación que acompaña el video sostiene que el estudiante habría sido víctima de agresiones físicas y situaciones de bullying dentro de la institución. Además, quienes difundieron las imágenes aseguran que, posteriormente, otros alumnos habrían continuado agrediéndolo mientras se encontraba en el piso.

La difusión del video generó fuertes críticas en redes sociales y cuestionamientos respecto de la presunta respuesta de la institución ante lo ocurrido. Según las publicaciones realizadas, no se habría aplicado ninguna sanción ni medida disciplinaria a los estudiantes involucrados, aunque esta información no fue confirmada oficialmente.

Ante este tipo de situaciones, resulta fundamental que se investiguen los hechos, se escuche a todos los involucrados y se adopten las medidas correspondientes para garantizar la seguridad y el bienestar de los estudiantes.