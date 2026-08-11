Paro de Maestranza en el Hospital de Cutral Co por falta de pago

Trabajadores del sector Maestranza del Hospital de Cutral Co iniciaron una medida de fuerza por tiempo indeterminado debido a la falta de pago de sus salarios.

Según explicó una de las delegadas, Laura, el depósito debía realizarse el viernes pasado, pero hasta este martes los trabajadores continúan sin cobrar. La situación afecta a más de 100 empleados tercerizados, estimándose alrededor de 120 a 130 personas.

Los trabajadores mantendrán el paro hasta que se deposite la totalidad de los salarios adeudados. Mientras tanto, se garantiza una guardia mínima para mantener la higiene en sectores críticos como terapia intensiva, quirófano, partos, guardia y salas de internación.

Desde el sector cuestionaron la falta de respuestas y señalaron que la responsabilidad es derivada entre la empresa y organismos provinciales.

La medida no afecta la atención médica, las especialidades ni el funcionamiento de la farmacia, que continúan con normalidad. Tampoco alcanza al personal de seguridad del hospital, ya que pertenece a otra empresa.