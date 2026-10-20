Sergio “Maravilla” Martínez dará una charla gratuita en Cutral Co por el aniversario de la ciudad

El reconocido ex campeón mundial de boxeo Sergio “Maravilla” Martínez llegará a Cutral Co para brindar una charla abierta al público este viernes 23 de octubre, a las 18:30, en el gimnasio municipal General Enrique Mosconi. La actividad se realizará en el marco de los festejos por el aniversario de la ciudad y del programa “Formar a los Formadores”.

La propuesta busca fortalecer el deporte comunitario y brindar herramientas a quienes trabajan diariamente en la formación de niños y adolescentes. La iniciativa es impulsada por el municipio a través de las áreas vinculadas al deporte y la Secretaría de la Mujer y la Diversidad.

Durante la presentación, las autoridades destacaron la importancia de contar con Martínez, considerado un referente del deporte por su trayectoria internacional y su historia de esfuerzo, superación y resiliencia.

Según se informó, alrededor de 377 formadores deportivos ya participaron de las instancias de capacitación desarrolladas durante los últimos dos años. El objetivo es mejorar las herramientas de entrenadores, referentes barriales y personas que acompañan a chicos y jóvenes en distintas disciplinas, promoviendo espacios de contención y prevención de situaciones de violencia.

Desde la organización remarcaron que el deporte comunitario no solo apunta a formar deportistas, sino también a acompañar el crecimiento personal y social de las nuevas generaciones.

Otro dato destacado durante la conferencia fue que Sergio “Maravilla” Martínez afrontará por su cuenta los gastos de traslado y no cobrará honorarios por su participación, un gesto que fue valorado por las autoridades municipales.

La charla comenzará a las 18:30, con inicio previsto para las 19, y será libre y gratuita para todo el público, sin necesidad de pertenecer a una institución deportiva. Se espera la presencia de formadores, deportistas, familias y vecinos de Cutral Co, Plaza Huincul y otras localidades de la región.

La visita se suma a las actividades de capacitación que ya contaron con la participación de destacados referentes deportivos y busca continuar fortaleciendo el trabajo de las instituciones y los espacios comunitarios de la comarca.