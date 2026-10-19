Un camionero se quedó dormido y provocó una maniobra que terminó con el vuelco de una camioneta en Ruta 22

Un matrimonio que viajaba hacia Neuquén para asistir a una consulta médica protagonizó un vuelco sobre la Ruta Nacional 22, en cercanías de Ceferino. Según el testimonio de una persona que se encontraba en el lugar, el accidente se habría producido cuando un camionero que circulaba desde Neuquén hacia Plaza Huincul se quedó dormido y cruzó de carril.

Ante esa maniobra, el conductor de una camioneta Chevrolet S10 intentó esquivar al camión, pero perdió el control del vehículo y terminó volcando sobre la banquina.

De acuerdo con la información preliminar, el hombre se encontraba en buen estado, mientras que la mujer sufrió una contusión en la cabeza y recibió asistencia en el lugar. Hasta el momento del reporte, no se había informado oficialmente sobre la gravedad de las lesiones.

En cuanto al operativo de emergencia, el siniestro correspondía a la jurisdicción de Bomberos de Senillosa. Sin embargo, una dotación de Bomberos Voluntarios de Plaza Huincul llegó primero al lugar y realizó tareas de prevención.

Las circunstancias del accidente se encontraban en desarrollo y se aguardaba la intervención de los organismos correspondientes para determinar cómo ocurrió el siniestro. Ampliaremos.