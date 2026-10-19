ATEN repudió la visita de Milei y advirtió por filtraciones y problemas edilicios en escuelas de Cutral Co

La titular de la seccional ATEN Cutral Co, Fany Apablaza, expresó su rechazo a la visita del presidente Javier Milei a Neuquén y cuestionó la situación económica y social. Además, advirtió que persisten problemas de infraestructura en establecimientos educativos de la comarca petrolera.

En diálogo con Radio Fuego, Apablaza confirmó que ATEN Provincial emitió un comunicado de repudio a la presencia del mandatario nacional. También señaló que el sindicato esperaba una convocatoria a la mesa salarial y anunció que el tema sería abordado en un plenario de secretarios generales previsto en Zapala.

En el ámbito educativo, la dirigente sindical sostuvo que las lluvias dejaron en evidencia filtraciones y goteras en distintos establecimientos. Si bien indicó que se realizan tareas de limpieza de canaletas y mantenimiento, remarcó que algunas reparaciones requieren intervenciones más profundas en techos y membranas.

Otro de los puntos abordados fue la situación de la Escuela de Formación Profesional N.º 22, que funciona en la Escuela Primaria N.º 102. Según explicó, se acordó la posibilidad de trasladarla al edificio del ex Jardín N.º 62, aunque todavía deben resolverse cuestiones administrativas y realizarse las reparaciones necesarias. La definición será clave para determinar si el establecimiento podrá funcionar allí el próximo ciclo lectivo.

Apablaza también se refirió a las situaciones de violencia y convivencia escolar. En ese sentido, destacó el trabajo conjunto entre las instituciones educativas, los equipos interdisciplinarios y organismos como Desarrollo Social y la Secretaría de la Mujer, pero advirtió que hacen falta más recursos humanos y cargos para fortalecer la atención.

Finalmente, remarcó la importancia de escuchar a los estudiantes y sostener los talleres de convivencia, reflexión y participación de los centros de estudiantes como herramientas para abordar las problemáticas que atraviesan las escuelas.