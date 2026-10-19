Plaza Huincul impulsa una semana de concientización y prevención del cáncer de mama

En el marco del Día Mundial de la Concientización sobre el Cáncer de Mama, la Secretaría de la Mujer, Género y Diversidad de Plaza Huincul lleva adelante una agenda de actividades para promover la prevención y la detección temprana de la enfermedad.

La secretaria del área, Soledad de la Cruz, explicó que la campaña comenzó con un video informativo del doctor Daniel Godoy, quien destacó la importancia de los estudios por imágenes para detectar posibles casos de manera temprana.

Además, el municipio realizó una donación de batas para el sector de Radiología del Hospital de Complejidad VI. En el marco de la campaña, las primeras 50 mujeres que se acerquen a realizarse los controles recibirán un mate como obsequio.

Durante este lunes, desde las 10:30, se instalaron stands informativos en supermercados de la ciudad, con la participación de personal de salud. Allí se brinda información sobre los signos de alerta, el autoexamen mamario y la importancia de consultar con profesionales médicos.

La agenda continuará el miércoles con una charla abierta a la comunidad, especialmente dirigida a cuidadores y a integrantes del espacio municipal Somos Red, que acompaña a jóvenes y adultos con discapacidad. La actividad contará con la participación de la doctora Guadalupe Maidana.

Por otra parte, el viernes se realizará una nueva charla preventiva durante la entrega de módulos alimentarios, destinada principalmente a mujeres que participan de ese programa. En esa oportunidad, estará presente la doctora Rocío Arancibia.

De la Cruz remarcó que, si bien octubre es un mes clave para visibilizar esta problemática, la prevención y los controles médicos deben sostenerse durante todo el año. La detección temprana resulta fundamental para mejorar las posibilidades de tratamiento.

Finalmente, recordó que la Secretaría también dispone de una línea de prevención del suicidio, disponible las 24 horas, los 365 días del año, a través del teléfono 299 609-3926.