Cervi defendió el Argentina LNG y anticipó facturas de gas más caras: “El beneficio es redondo para la comarca”

El senador nacional de La Libertad Avanza se refirió a la visita de Javier Milei a la Oil & Gas en Neuquén, la crisis de las pymes petroleras de Cutral Co y Plaza Huincul y los cambios en el régimen de Zona Fría.

Pablo Cervi confirmó que el presidente Javier Milei participaría de la inauguración de la exposición Oil & Gas en Neuquén y destacó la importancia de Vaca Muerta para el desarrollo energético del país.

Durante una entrevista radial, el senador también reconoció las dificultades que atraviesan las empresas de servicios petroleros de la comarca y planteó la necesidad de reducir la carga impositiva, facilitar el acceso a tecnología y mejorar la competitividad de los proveedores locales.

Sobre el régimen de Zona Fría, Cervi sostuvo que los cambios permitirán avanzar con proyectos de exportación de gas natural licuado y estimó que el impacto en las facturas podría rondar los $10.000, aunque aclaró que dependerá de cada caso. Además, afirmó que existe un compromiso de la Secretaría de Energía de mantener el beneficio para la Patagonia.

Finalmente, defendió el proyecto Argentina LNG y aseguró que su desarrollo podría generar alrededor de 6.000 puestos de trabajo durante la construcción de la planta, con un fuerte impacto económico para Cutral Co, Plaza Huincul y el conjunto de la provincia.