Seis peleadores de la Academia Vázquez representarán a Cutral Co en el “Choque de Titanes” de La Pampa

La ciudad de Cutral Co volverá a tener una importante presencia en el kickboxing con la participación de seis atletas de la Academia Vázquez en el evento “Choque de Titanes”, que se desarrollará este viernes 10 de julio en Santa Rosa, La Pampa.

Cinco de los representantes competirán en la categoría amateur: Miguel Acuña, Maicol Quezada, Ezequiel San Martín, Oriana Tapia y Bárbara Garrido, quienes subirán al ring con el objetivo de demostrar el resultado del intenso trabajo y la preparación realizada durante los últimos meses.

La gran atracción de la delegación será Santiago Garrido, quien protagonizará la pelea estelar de la noche en la modalidad K1 semiprofesional, donde disputará un título en uno de los combates más importantes del evento.

Desde la Academia Vázquez destacaron la importancia de representar a la ciudad en una competencia de estas características. “No solo vamos a competir, vamos a representar a Cutral Co. Eso tiene un significado muy grande para nosotros, porque hay mucho esfuerzo detrás, tanto de los peleadores como de sus familias”, expresaron.

La participación en “Choque de Titanes” representa una nueva oportunidad para que los deportistas de la comarca continúen sumando experiencia y afiancen el crecimiento del kickboxing local, disciplina que en los últimos años ha logrado importantes resultados a nivel regional y nacional.