Demoraron a un hombre que intentó robar una motocicleta en pleno centro de Cutral Co

Un hombre de 36 años fue demorado este martes por la noche luego de intentar sustraer una motocicleta que se encontraba estacionada frente a un gimnasio de Cutral Co. El rápido accionar policial, sumado al alerta emitido a través del grupo de WhatsApp “Comerciantes con Policía”, permitió frustrar el hecho delictivo.

El episodio ocurrió alrededor de las 22:05, cuando personal policial recibió un mensaje en el grupo de comunicación utilizado por comerciantes para advertir sobre situaciones sospechosas.

De inmediato, efectivos se dirigieron hasta la intersección de Tucumán y Perito Moreno, donde procedieron a demorar al sospechoso, de 36 años, quien momentos antes habría intentado llevarse una motocicleta Corven 110 cc que estaba estacionada sobre la vereda del gimnasio Performance, ubicado en Yrigoyen 443, en el barrio Centro de Cutral Co.

El hombre fue puesto a disposición de la Fiscalía de Cutral Co, que quedó a cargo de la investigación para determinar su situación procesal.