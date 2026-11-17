El ministro de Salud, Martín Regueiro, destacó el crecimiento de las prestaciones, las consultas y los estudios médicos. También confirmó avances en la construcción de centros oncológicos regionales.

Durante una exposición realizada en el COPAC, el funcionario reconoció el trabajo de los equipos de salud y explicó que, luego de la pandemia, fue necesario reconstruir y fortalecer el sistema sanitario provincial.

Regueiro señaló que actualmente el sistema público atiende a más de 511.000 pacientes y que se superaron registros históricos en consultas y estudios, entre ellos mamografías y análisis de laboratorio.

“Lo que buscamos es que la gente viva mejor”, expresó, al explicar que los indicadores permiten evaluar el funcionamiento de cada área y planificar nuevas mejoras. También advirtió que la demanda de atención crece a un ritmo superior a la oferta del sistema privado.

En relación con las actividades previstas en la comarca, el ministro destacó la inauguración del nuevo edificio del Banco de Leche Humana y la entrega de instrumental médico. Consideró que el Banco de Leche representa una política importante para acompañar a las familias y contribuir a reducir la mortalidad infantil mediante la alimentación con leche materna.

Por otra parte, consultado sobre el centro oncológico de la región, indicó que todavía no hay una fecha de inauguración. Explicó que se trabaja en la instalación de una campana de flujo laminar, necesaria para preparar la medicación.

Finalmente, adelantó que la Provincia avanza con el objetivo de contar con un centro oncológico por región. Mencionó que están próximos a inaugurar el de Zapala y que también se trabaja en los proyectos de Chos Malal y otras localidades, buscando evitar derivaciones de pacientes.