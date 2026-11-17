La Junta Electoral Municipal de Cutral Co, presidida por la jueza Ana Stempin, informó los principales plazos del cronograma electoral de cara a las elecciones del próximo 14 de febrero de 2027, donde se elegirán intendente y concejales, además de los cargos provinciales.

Uno de los puntos más importantes es que los vecinos tendrán tiempo hasta el 9 de diciembre para consultar el padrón provisorio y realizar reclamos por errores en los datos o solicitar incorporaciones. La consulta se realiza a través de la página del Juzgado Electoral Provincial de Neuquén, ingresando el DNI y género.

En cuanto a los primeros vencimientos para los partidos políticos, el 4 de diciembre finalizará el plazo para solicitar el reconocimiento de alianzas, mientras que el 11 de diciembre será la fecha límite para presentar las candidaturas ante la Junta Electoral Municipal.

Stempin también explicó que los ciudadanos extranjeros con DNI argentino y al menos cinco años de residencia en Cutral Co podrán empadronarse para votar en las categorías municipales: intendente y concejales.

La elección se realizará mediante boleta electrónica para los cargos provinciales y municipales. La presidenta de la Junta aclaró además que no será candidata a concejal y descartó versiones sobre una posible participación política.

La funcionaria pidió a los vecinos verificar sus datos con anticipación para evitar inconvenientes el día de la votación.