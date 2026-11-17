En el marco de un nuevo aniversario del Hogar de Ancianos Carmen Funes de Cutral Co, se realizó un encuentro de reconocimiento y homenaje a los adultos mayores que residen en la institución y al personal que trabaja diariamente en su cuidado.

Durante el acto, el intendente Ramón Rioseco destacó la importancia de acompañar a los abuelos y reivindicar su aporte a la comunidad. “Ustedes hicieron este pueblo, de esta provincia y de esta ciudad, con su trabajo, su esfuerzo y la crianza de sus hijos”, expresó.

Además, remarcó que el Estado debe estar presente, especialmente con los sectores más vulnerables, como los niños y los adultos mayores.

Por su parte, la directora del hogar, Nora Bravo, agradeció el acompañamiento de las autoridades, las instituciones y de quienes participaron de la celebración.

Una de las residentes también hizo llegar su saludo y reconocimiento a las enfermeras, al personal de limpieza y a todos los trabajadores del establecimiento, destacando especialmente la labor de Nora Bravo.

La jornada fue una oportunidad para celebrar la trayectoria del Hogar Carmen Funes y reconocer a quienes, con su trabajo y dedicación, acompañan diariamente a los adultos mayores.