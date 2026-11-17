La obra contempla nuevos talleres, aulas y espacios destinados a fortalecer la formación técnica de los casi 900 estudiantes que asisten al establecimiento. El plazo de ejecución será de 390 días.

El gobernador Rolando Figueroa, mediante el Decreto 1908/2026, adjudicó a la empresa Tecnobras Argentina SA la obra de ampliación de la EPET Nº 10 de Plaza Huincul, por un presupuesto de $5.323.130.501, a valores de agosto de 2026.

Los trabajos tendrán un plazo de ejecución de 390 días corridos y permitirán ampliar los espacios destinados a las actividades prácticas de los estudiantes. La institución cuenta con una matrícula cercana a los 900 alumnos y ofrece las orientaciones de Técnico Mecánico, Hidrocarburos y Petróleo.

El proyecto contempla la construcción de un nuevo módulo educativo de 1.235 metros cuadrados, que incluirá cuatro talleres —dos de Electricidad, uno de Hidráulica y otro de Neumática—, un aula taller, laboratorio, cocina, pañol, depósitos y otros espacios de trabajo.

Además, se realizarán mejoras en los espacios exteriores, con rampas, escaleras, mobiliario urbano y una semicubierta para conectar los distintos sectores del establecimiento y mejorar la circulación.

La adjudicación se concretó tras la Licitación Pública Nº 09/26. El decreto también aprobó el contrato y un anticipo financiero del 15%, que permitirá avanzar hacia el inicio de los trabajos una vez firmado el acuerdo.