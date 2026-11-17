El Banco de Leche Humana del Hospital de Complejidad VI de Cutral Co tendrá este martes su edificio propio, una obra que permitirá ampliar las posibilidades de trabajo, investigación y desarrollo de un espacio que desde hace 10 años abastece a bebés prematuros de toda la provincia.

En diálogo con Radio Fuego, el doctor Martín Sapag expresó su emoción por la inauguración, que coincide con el Día Mundial de la Prematurez. “Nuestra razón de ser es cuidar a los bebés más frágiles”, destacó.

Sapag recordó que el proyecto nació gracias al acompañamiento de instituciones, municipios y vecinos de Cutral Co y Plaza Huincul. Actualmente, el banco produce entre 600 y 700 litros de leche humana pasteurizada por año, con los que logra cubrir la demanda de los servicios públicos y privados de Neuquén.

El profesional explicó que la incorporación de leche humana permitió reducir la mortalidad neonatal y distintas complicaciones de salud en bebés prematuros, disminuyendo también las cirugías, el uso de antibióticos y los días de internación.

Además, adelantó que el nuevo edificio permitirá avanzar en proyectos de investigación y tecnología. Entre ellos se encuentra una pasteurizadora desarrollada junto a la UTN y el INTI, que utiliza aire en lugar de agua y que será sometida a una certificación para comenzar a funcionar.

Uno de los momentos más emotivos de la entrevista estuvo relacionado con el origen del proyecto. Sapag recordó a su abuela, Doña Chela, quien donó el dinero de una indemnización otorgada por el Estado tras el asesinato de dos de sus hijos durante la última dictadura militar. Ese aporte permitió comprar la primera pasteurizadora del banco.

“Ella tenía claro que había que proteger a los niños. Cuando le explicamos que los bebés prematuros eran los nuevos desnutridos y que necesitaban leche humana, nos dijo: pongamos un banco de leche”, recordó.

La inauguración, prevista para las 14 horas, representa el cierre de una etapa y el comienzo de otra para una institución que nació en Cutral Co y hoy es referente para otras provincias e incluso para países interesados en replicar su experiencia.