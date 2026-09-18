Allanamiento en Cutral Co: secuestraron tres erizos africanos y un arma de fuego

Un allanamiento realizado en un comercio de Cutral Co terminó con el secuestro de tres erizos africanos, un arma de fuego y municiones, en el marco de una investigación por la presunta comercialización ilegal de fauna silvestre y exótica.

El procedimiento fue llevado adelante por personal de la División Delitos Ambientales, luego de una denuncia que permitió iniciar tareas investigativas sobre la actividad del comercio. Con la colaboración de efectivos de la Dirección Seguridad de la Comarca y personal de Guardafauna de la Provincia, se concretó el allanamiento y una requisa vehicular en un domicilio de la ciudad.

Durante el operativo fueron encontrados tres erizos africanos, además de productos de higiene, medicamentos veterinarios y otros elementos vinculados al cuidado de animales.

En el lugar también se halló un arma de fuego junto con municiones, además de otros elementos considerados de interés para la investigación.

Personal municipal intervino en el procedimiento y labró las actas correspondientes por las infracciones constatadas.

El propietario del comercio fue demorado y quedó sujeto a la investigación judicial, mientras que los tres erizos fueron puestos a disposición de Guardafauna para determinar su destino y las medidas correspondientes.

La investigación continúa con la intervención de organismos policiales, provinciales, municipales y judiciales.