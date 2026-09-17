Robaron dos veces en pocos días una institución infantil del barrio Pampa

Una institución dedicada a la atención de niños, ubicada en el barrio Pampa de Cutral Co, sufrió dos robos en pocos días.

Según relató su directora, Soledad Churrarín, el lunes encontraron ventanas y rejas dañadas y constataron el robo de mercadería, artículos de limpieza, una aspiradora y un equipo de música utilizado en las actividades de los niños.

La situación se repitió al día siguiente, cuando los delincuentes volvieron a ingresar por otra de las rejas del establecimiento.

Desde la institución realizaron las denuncias correspondientes y cuentan con cámaras de seguridad en el exterior, cuyos registros podrían ser aportados a la investigación.

La directora expresó su preocupación y señaló que, además del perjuicio económico, estos hechos afectan las actividades que realizan diariamente con los niños. También reclamó mayor prevención y patrullaje en el sector.