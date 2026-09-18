Operativo antidrogas en la comarca: cuatro personas fueron imputadas

La División Antinarcóticos de la Comarca realizó este viernes cuatro allanamientos en Cutral Co y Plaza Huincul, en el marco de una investigación por presunta comercialización de estupefacientes.

Los procedimientos permitieron secuestrar cocaína, marihuana, siete teléfonos celulares, casi $3,8 millones en efectivo, municiones de distintos calibres y un automóvil que, según la investigación, era utilizado para la actividad ilícita.

La investigación se inició el 17 de agosto y se extendió durante aproximadamente un mes, período en el que los efectivos reunieron elementos que fueron presentados ante la Fiscalía a cargo de Gastón Liotard para solicitar los allanamientos.

Como resultado de los operativos, cuatro personas quedaron imputadas penalmente, dos hombres de 28 y 46 años y dos mujeres de 29 y 34 años.