Rincón de los Sauces contará con un sistema de respaldo para asegurar el suministro de gas

Provincia, a través de HIDENESA, incorporó cuatro equipos de Gasoducto Virtual (GNC) para garantizar el abastecimiento de gas en Rincón de los Sauces ante posibles interrupciones en el suministro proveniente de los yacimientos que abastecen a la localidad.

La medida fue adoptada luego de los inconvenientes registrados en las compresoras de Bentia Energy durante las últimas semanas de bajas temperaturas. Los equipos, con una capacidad total de 16.000 metros cúbicos, permitirán mantener el servicio entre cuatro y seis horas mientras se solucionan las contingencias.

La inversión provincial asciende a 580.000 dólares e incluye el alquiler de los equipos por 60 días. Uno de ellos ya fue instalado y el resto quedará operativo durante esta semana, con una prueba integral prevista para el 10 de julio.

Desde HIDENESA señalaron que esta solución permitirá afrontar la demanda invernal, aunque remarcaron que la respuesta definitiva será conectar a Rincón de los Sauces a un gasoducto troncal para garantizar un suministro más seguro y estable.