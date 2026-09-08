Repudian nuevo acto de vandalismo contra la seccional del MPN en Cutral Co

La seccional del Movimiento Popular Neuquino (MPN) en Cutral Co sufrió un nuevo hecho de vandalismo durante el último fin de semana. Según informó el diputado provincial Juan Sepúlveda, desconocidos dañaron y sustrajeron parte de las luminarias recientemente instaladas en el frente del edificio.

El legislador explicó que se trata del tercer episodio de estas características que afecta al local partidario. En oportunidades anteriores, personas desconocidas habrían ingresado al lugar y provocado daños en puertas y otros sectores de la seccional.

Sepúlveda remarcó que las mejoras realizadas en el edificio fueron posibles gracias al esfuerzo y aporte de los afiliados y militantes locales. Incluso destacó el trabajo de un vecino que, luego de atravesar un problema de salud, colaboró con la mano de obra para concretar la iluminación del frente, que ahora fue parcialmente vandalizada.

El diputado consideró que, en principio, se trataría de un hecho de vandalismo y no de una situación vinculada a cuestiones políticas. Ante la reiteración de los ataques, adelantó que buscarán instalar cámaras de seguridad para resguardar el edificio e identificar a los responsables.

El futuro del MPN y el escenario político hacia 2027

Durante la entrevista, Sepúlveda también se refirió a la renovación de autoridades partidarias y al futuro del MPN. Consideró necesario reorganizar el partido y manifestó su intención de mantener activa la estructura partidaria en la comarca.

Al mismo tiempo, sostuvo que acompaña políticas impulsadas por el gobernador Rolando Figueroa, especialmente aquellas vinculadas al desarrollo, la industrialización y la generación de empleo para la región.

De cara a las elecciones de 2027, señaló que a nivel local aún deberán mantenerse conversaciones para definir posibles acuerdos y candidaturas, aunque expresó su deseo de contar con representantes que acompañen proyectos de desarrollo para Cutral Co y Plaza Huincul.

GNL y reclamo por inversiones para la comarca

Otro de los temas abordados fue el desarrollo de los proyectos vinculados al Gas Natural Licuado (GNL) y las oportunidades que podrían generar para la comarca petrolera.

Sepúlveda insistió en la necesidad de preparar y capacitar a la mano de obra local, además de fortalecer el trabajo conjunto entre gremios, municipios y empresas para garantizar que el desarrollo genere empleo en la zona.

Además, informó que solicitó información al Ejecutivo provincial sobre el destino de los bonos de infraestructura vinculados a los proyectos energéticos, entre ellos uno de 175 millones de dólares.

El diputado consideró que parte de esos recursos debería destinarse a obras para la comarca, teniendo en cuenta los desarrollos proyectados en la región, como la futura planta separadora de gases y otras inversiones vinculadas a la industrialización de los recursos energéticos.